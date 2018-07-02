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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli rütbeli askerlere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, 13 ilde ve KKTC'de mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli rütbeli askerlere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı.

Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açığa alınmış 22 rütbeli askerin yakalanması için geçen hafta başlatılan operasyon tamamlandı.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için 27 Haziran'da operasyon başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ/PDY

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