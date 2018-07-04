Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik istihbari çalışma ve planlı faaliyetler sonucunda harekete geçti.

Ekipler, silahlı terör örgütü yapılanmasında oldukları tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması için Balıkesir merkezli Denizli, Çanakkale, Eskişehir, Sakarya, Karabük ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

