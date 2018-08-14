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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Operasyonda, komiser yardımcısı ve başpolislerin de aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubu yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, komiser yardımcısı ve başpolislerin de aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Balıkesir, Antalya, Muğla, Eskişehir, Kütahya ve Manisa'da, biri görevde, 2'si emekli, 12'si ihraç edilmiş toplam 15 emniyet mensubunun (1 komiser yardımcısı, 3 başpolis, 11 polis) yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Firari 4 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

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