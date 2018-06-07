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Balıkesir plajlarına 5 mavi bayrak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 20:43 | Son Güncelleme

TÜRÇEV tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Balıkesir'in 5 plajına mavi bayrak verildi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Balıkesir'in 5 plajı mavi bayrak sahibi oldu.

Belirlenen standartlar doğrultusunda, deniz suyunun temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi konularında şartları yerine getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bu yıl 5 Mavi Bayrak birden verildi.

Sarımsaklı Halk Plajı'nda düzenlenen törende, Sarımsaklı, Ören-Öğretmenler Sitesi, Erdek ve 2 adet de Altınoluk olmak üzere 5 mavi bayrak, TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na teslim edildi.

Törende konuşan Karataş, Türkiye'de turizm alanında en önemli etiketlerden birinin Mavi Bayrak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu yıl itibariyle 459 mavi bayrak ile dünyada 3. sırada olduğunu kaydeden Karataş, şöyle konuştu:

"Balıkesir 23 adet mavi bayrak ile temsil ediliyor. Ayvalık'ta ise 8 mavi bayrak bulunuyor. Bizim için en önemli aşama, mavi bayrak çalışmalarımıza Büyükşehir Belediyesinin de dahil olmasıdır. Biz 3 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmaların ardından, geçen yıl 4 olan mavi bayrak sayısını bu yıl 5'e çıkardık. Böylelikle de 'beşi bir yerde'yi de tamamlamış olduk."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Zekai Kafaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan, tüm sağlık ve çevre standartlarını taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl 5'e yükseldi." dedi.

Turizmden hak edilen geliri elde edebilmek için çevrenin ve denizin temiz olması gerektiğine dikkati çeken Kafaoğlu, şunları söyledi:

"Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki disiplinli, kurallı, kaideli düzenlemeler yapalım, vatandaşlarımız da bu kriterlere uysun ve çevremizi temiz tutalım. Ayvalık, bizim için çok önemli. Ayvalık, dünya markası bir ilçemiz. Biz Ayvalık'ı hak ettiği noktaya getirebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."

Konuşmaların ardından Doğan Karataş, mavi bayrak ile ilgili belgeleri Zekai Kafaoğlu'na teslim etti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve törende bulunanların huzurunda, Kafaoğlu, mavi bayrağı Sarımsaklı Halk Plajı'nın gönderine çekti.

Etkinliğin ardından öğrencilerle birlikte Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda çöp toplama etkinliği ve uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir mavi bayra

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