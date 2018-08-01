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Balıkesir POMEM'de mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

BALIKESİR Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 19/2'nci dönem öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Balıkesir POMEM'de mezuniyet heyecanı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 19/2'nci dönem öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan polisler Özel Harekât Teşkilatı'nda görev alacak. 885 yeni polis memuru, yemin töreninin ardından görev yerlerini de öğrendi.
Balıkesir Polis Eğitim Merkezi'nde 19/2'nci dönem polis eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemini başarı ile tamamlayan 885 yeni polis memuru, düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek yemini etti. Mezuniyet törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yenikalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yenikalaycı, okulun amacının milli birlik ve beraberliği koruma sevdalısı gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.
'TERÖRLE MÜCADELEDE ÖZEL BİR YERİ VAR'
Vali Ersin Yazıcı ise yaptığı konuşmasında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'ya, Allah'tan rahmet diledi. Özel Harekât Teşkilatı'nın terörle mücadele konusunda çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Özel Harekât'ta çalışan polis kardeşlerimiz çok özel seçilen insanlardır. Mesleğinizle ilgili gerekli olan teknik ve taktik eğitimleri aldınız. Silah, mühimmat araçlarının en iyi şekilde kullanılması için eğitildiniz. Fakat bu meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevginizdir. Sizi başarıya götürecek duyguların bu değerler olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.
'BU MİLLET KAHRAMANLARI DA HAİNLERİ DE UNUTMAZ'
Son dönemlerde ülke üzerinde gerek içeriden gerekse dışarıdan küresel, büyük oyunların oynandığını ifade eden Vali Yazıcı, "Son günlerde Türkiye'yi kaos ve kargaşaya sürüklemek isteyen iç ve dış bazı çevreler ve odaklar tarafından nasıl planlar yapıldığına şahit olmaktayız. Bir kez daha teyit etmek isterim. Kimse halkımızın ve devletimizin saldırılar karşısında herhangi bir şekilde tereddüt göstereceğini düşünmemelidir. Bu günler herkes için bir sınavdır. Biz her zaman milli birliğimizi korumak, vatandaşlarımız arasındaki huzur ve sükûnu temin etmek ve ülkede asayişi sağlamak için ne gerekiyorsa bütün tedbirleri alacağız. Ortaya koyduğumuz net tavrın, bundan sonra da aynı kararlılıkla süreceğini buradan bir kez daha yineliyorum. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Binlerce şehidimizin kanı ile sulanmış bu güzel vatanımızı, bu aşağılık hainlere bırakmayacağız. Bu millet, kahramanlarını da hainlerini de unutmaz! Bu vesileyle huzurumuza ve birliğimize kasteden menfur terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.
'SADECE AMİRLERİNİZDEN TALİMAT ALACAKSINIZ'
"Bu milletin yüreği vatan sevgisiyle attığı sürece tüm dünya üzerimize gelse de bu memleketten bir çakıl taşı bile alamazlar" diye sözlerini sürdüren Vali Yazıcı, şunları söyledi:
"Bundan sonra ülkemizde huzurun ve asayişin temini, güvenin tesis ve devamı için mesai gözetmeksizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde olacaksınız. Görevinizi yaparken sadece sıralı amirlerinizin ve üstlerinizin talimatlarını yerine getireceksiniz. Nasıl ki vatandaşların huzur ve güvenliği için görevinizi yerine getiriyorsanız, devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yapılanmanın, yıkıcı, bölücü, paralel yapılanmanın daima karşısında olacak ve azimle mücadele edeceksiniz. Bizim bu gücümüz ve görüntümüz dostlarımıza güven, düşmanlarımıza her daim korku verecektir. Bu düşünceyle sizler, bizler ve tüm kamuda görevli herkes üzerine düşen görevi layığıyla yapma gayreti içerisinde olmalıdır."
Konuşmaların ardından Vali Yazıcı ve protokol üyeleri, dereceye giren polis adaylarına ödül verdi. Dönem birincisi Kazım Çağatay Kocaoğlu'nun, yaş kütüğüne plaket çaktığı tören, polis adaylarının yemin etmesiyle son buldu.
Mezunların program sonundaki coşkulu yemin töreni, misafirlere ve il protokolüne duygu dolu anlar yaşattı.

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Balıkesir POMEM'de mezuniyet heyecanıBalıkesir POMEM'de mezuniyet heyecanıBalıkesir POMEM'de mezuniyet heyecanıBalıkesir POMEM'de mezuniyet heyecanı

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