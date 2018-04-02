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Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanlık yarışında seçim heyecanı yaşanıyor.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanlık yarışında seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimlerde oy verme işlemi sabah saat 09.00 itibariyle başladı. Rahmi Kula ve M.Kerem Kırımlı’nın listelerinin yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek.
BTO başkanlık seçimleri sabah saat 9 itibariyle başladı. Başkan adayları M.Kerem Kırımlı ve Rahmi Kula’nın listelerinin yarıştığı seçimlerde üyeler 8 sandıkta 18 meslek komitesini belirlemek için oy kullanacak. Başkan adayı Kerem Kırımlı BTO için çok güzel bir gün olduğunu ifade ederek “Malum seçimler demokrasinin birer bayramı, bugün de bizim bayramımız. Adaylığımızı açıkladığımız yaklaşık 1 haftadan beri üyelerimizle görüşüp projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu günde kendileriyle kucaklaşma zamanımız geldi. Son 5 seneden beri yaptığımız hizmetlerin devamı için göreve talip olduk. Umarım yeni dönemde de üyelerimiz bizlere görev verirler bizlerde aynı görev heyecanı ve aşk ile görevimizi yapmaya devam ederiz. Umarım Balıkesir için hayırlı bir sonuç olur”dedi.

Kazanan Balıkesir olacak
BTO Başkan adayı Rahmi Kula ise “Oda seçimleri için oyumuzu kulandık, inşallah Balıkesir için iyi olur. Ben kazanan yada kaybedenin olacağını düşünmüyorum kazanan Balıkesir olacaktır. Bunlar demokrasinin güzellikleri. İnşallah Balıkesirimiz için, Balıkesir iş dünyası için hayırlısı olur”şeklinde konuştu.

Balıkesir’in hedefleri var
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler “Bugün 5 senelik görevimizin ardından bugünkü seçim tarihimizi belirlemiştik. Üyelerimiz için burada çok güzel bir ortam hazırladık. Çok sağlıklı bir şekilde seçimlerimizi saat 9 itibariyle başladı saat 17’ye kadar icra edeceğiz. Ben öncelikle mevcut dönemde çalışan bütün arkadaşlara Balıkesir ekonomisine, ticaretine faydası olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni döneminde inşallah mevcut dönemden çok çok daha iyi yerlere getirmelerini arkadaşlarımdan diliyorum. Bizde bugüne kadar Balıkesir Ticaret Odası için çalışan herkes yeni dönemde çalışacak arkadaşların destekçileri olacağız. Balıkesir bir tane Türkiye’nin hedefleri var, Balıkesir’in de hedefleri var bu hedefleri gerçekleştirmek için bütün Balıkesir olarak koşacağız inşallah. Bende şimdiden seçimin ticaret odası üyelerine, komitelerde seçilecek arkadaşlara, yeni yönetimlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizde onların her zaman destekçileriyiz. Balıkesir içinde her zaman göreve hazırız”dedi.

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı

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Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı
2 / 6

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı
3 / 6

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı
4 / 6

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı
5 / 6

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı
6 / 6

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Odası’nda seçim heyecanı
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