Balıkesir Ticaret Odası’nda seçimi Kula kazandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Ticaret Odası’nın (BTO) bugün yapılan seçimlerinde, Rahmi Kula’nın mavi listeleri, 18 meslek komitesinin tamamını kazandı.
Bugün sabah 09.00'da başlayan ve 17.00'de sona eren seçimlere, üyeler büyük ilgi gösterdi. Toplam 3 bin 914 üyesi bulunan BTO’da, oy kullanma işlemi 8 sandıkta yapıldı. Üyeler, başkan adayları Rahmi Kula ve Kerem Kırımlı'nın listelerine oy verdi. 18 meslek komitesinin tamamını kazanan Kula’nın, Oda'nın ilk meclis toplantısında başkanlık görevini alması bekleniyor.
Kula, sonuçların kesinleşmesi sonrası yaptığı açıklamada, kazananın Balıkesir olduğunu söyledi. Seçim sürecinde kendisinden desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Kula, “Çok demokratik bir seçim oldu. Seçim sürecinin ilk başından beri bizler, 'kazanan Balıkesir olsun' dedik. Balıkesir iş dünyasını temsil etmek için hep beraber olacağız. Odamızı ve üyelerimizi en iyi şekilde temsil ederek, Balıkesir'in ticaret hacmini daha da geliştirip, güçlendirmek istiyoruz. Balıkesir iş dünyasında birleştirici olacağız. Hiçbir zaman ayrıştırma yapmayacağız” diye konuştu.
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