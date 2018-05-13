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"Balıkesir turizmin yanında hayvancılık şehri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 19:25 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Büyükşehir Belediye Başkanımızın gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerini görünce hakikaten burasının sadece turizm şehri olmadığını, hayvancılık ve tarım olarak da çok önemli merkezlerin başında geldiğini gördüm ve çok mutlu oldum"

BALIKESİR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerini görünce hakikaten burasının sadece turizm şehri olmadığını, hayvancılık ve tarım olarak da çok önemli merkezlerin başında geldiğini gördüm ve çok mutlu oldum." dedi.

Fakıbaba, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. Partililer ve İl Başkanı Hasan Demiraslan tarafından kapıda karşılanan Fakıbaba, burada yaptığı açıklamada, Balıkesir'i çok bilmediğini ancak gördüğü kadarıyla turizmin yanında hayvancılığın büyük ölçüde icra edildiğini belirtti.

Balıkesir'de tarım ve hayvancılığın çok modern şekilde yapıldığını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Balıkesir'e daha önce de gelmiştim ama gerçekten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olunca bu yöne yönelmek benim görevimdi. Yani bu yönüyle Balıkesir'i çok fazla bilmiyordum. Daha çok turizm olarak öne çıkmıştı ama özellikle üretici kardeşlerimizi görünce, Büyükşehir Belediye Başkanımızın gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerini görünce hakikatten burasının sadece turizm şehri olmadığını, hayvancılık ve tarım olarak da çok önemli merkezlerin başında geldiğini gördüm ve çok mutlu oldum. Zaten hep diyordum; tarım, gıda ve hayvancılıkla ilgili Türkiye'de insanların içinde bir kuşku olmasın. Mutlaka ve mutlaka biz sadece bu bölgenin değil, dünyanın önemli gıda, tarım ve hayvancılık ülkesi olacağız ve bu konuda önemli projelerimiz var ve bu projeler yürüyor. Bakıyorum bakanlığın bütün projelerine yereller hep sahip çıkmış. Bu da beni bir bakan olarak çok mutlu ediyor."

Balıkesir ziyaretinden oldukça memnun olduğunu ve beklediğinden daha güzel projelerle karşılaştığını dile getiren Fakıbaba, Balıkesir'de insanların tarım ve hayvancılığa önem verdiğini söyledi.

AK Parti hükümeti döneminde her türlü sektöre destek verildiğini aktaran Fakıbaba, tarım ve hayvancılık için de desteklerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Fakıbaba, 24 Haziran'da Balıkesirlilere büyük işler düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Gerçekten bugün ben mükemmel bir gün geçirdim. Evelallah sayenizde, bütün arkadaşlarımın sayesinde güzel bir gün geçirdim. Bir defa Balıkesir'de insanlar mükemmel. Yani gıdayı, tarımı, hayvancılığı bırakın Balıkesir'in insanları çok misafirperver, güler yüzlü, insancıl. Zaten sayın vekillerim ile Mecliste devamlı beraberdik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız inanıyorum çok güzel şeylere imza atıyor ve atmaya devam edecek. İnşallah 24 Haziran'da bu hizmetlerin karşılığını Balıkesir halkı bize 'Durmak yok, yola devam.' diyecektir. Bunu diyeceklerine ben şahsen bugün şahit oldum ve inşallah daha fazla çalışacağız, halkımıza daha fazla hizmetkarlık yapacağız, onlara daha fazla layık olmak için elimizden geleni yapacağız."

Fakıbaba, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'ndeki "Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı"na katıldı.

Burada, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir araya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, üreticilere kısaca küçükbaş, büyükbaş ve çiftçiler için verilen destekleri anlattı.

Toplantının kalan kısmı ise basına kapalı devam etti.

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Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

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