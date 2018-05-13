"Balıkesir turizmin yanında hayvancılık şehri"

BALIKESİR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerini görünce hakikaten burasının sadece turizm şehri olmadığını, hayvancılık ve tarım olarak da çok önemli merkezlerin başında geldiğini gördüm ve çok mutlu oldum." dedi.

Fakıbaba, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. Partililer ve İl Başkanı Hasan Demiraslan tarafından kapıda karşılanan Fakıbaba, burada yaptığı açıklamada, Balıkesir'i çok bilmediğini ancak gördüğü kadarıyla turizmin yanında hayvancılığın büyük ölçüde icra edildiğini belirtti.

Balıkesir'de tarım ve hayvancılığın çok modern şekilde yapıldığını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Balıkesir'e daha önce de gelmiştim ama gerçekten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olunca bu yöne yönelmek benim görevimdi. Yani bu yönüyle Balıkesir'i çok fazla bilmiyordum. Daha çok turizm olarak öne çıkmıştı ama özellikle üretici kardeşlerimizi görünce, Büyükşehir Belediye Başkanımızın gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerini görünce hakikatten burasının sadece turizm şehri olmadığını, hayvancılık ve tarım olarak da çok önemli merkezlerin başında geldiğini gördüm ve çok mutlu oldum. Zaten hep diyordum; tarım, gıda ve hayvancılıkla ilgili Türkiye'de insanların içinde bir kuşku olmasın. Mutlaka ve mutlaka biz sadece bu bölgenin değil, dünyanın önemli gıda, tarım ve hayvancılık ülkesi olacağız ve bu konuda önemli projelerimiz var ve bu projeler yürüyor. Bakıyorum bakanlığın bütün projelerine yereller hep sahip çıkmış. Bu da beni bir bakan olarak çok mutlu ediyor."