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Balıkesir'de '15 Temmuz' yürüyüşü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında yürüyüş yapıldı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında yürüyüş yapıldı.

Mehter Takımı ve Atlı Okçuların eşliğinde Tarihi Zoğnos Paşa Camii önünde başlayan yürüyüşe, il protokolü ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Katılımcılar Anafartalar Caddesi üzerinden Kızılay Caddesi’ni geçerek Milli İrade Meydanı'na geldi ve yürüyüş Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda son buldu.

15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halis Demir’in fotoğrafının yer aldığı ve '15 Temmuz Destanı, Şehit ve Gazilerimize Saygıyla' yazılı pankartın açıldığı yürüyüşe, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, AK Parti'li Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE BU VATAN EMİN ELLERDE’

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz’da Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’in Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Çocuklar, gençler, yaşlılar ve atlıların yürüyüşe katıldığını ifade eden Vali Yazıcı, “Balıkesir halkının Kuvay-i Milliye ruhu taşıyan bu güzel insanların ülkeye olan sevdası ve bağlılığı bir kez daha 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde tekrar herkese gösterilmek üzere teşhir edildi. Etkinliklerimiz devam ediyor. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onlara diyoruz ki: ‘Bilesiniz ki Cumhuriyet, demokrasi, bu vatan emin ellerde. Keşke sizi kaybetmeseydik ama kalanlar bu ülkenin bir çakıl taşını dahi hiçbir haine teslim etmeyecek’. Balıkesir halkıda, bu ordunun, bu milletin en önünde koşturarak vatanına, milletine, ülkesine sahip çıkıyor. Bütün etkinliklerimize sahip çıkıyor. Ben bütün ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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