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Balıkesir'de 17 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:40 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 17 Suriyeli, Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı bölgesinde bir fiber teknenin yanında bir grup yabancı uyruklu tespit etti.

Operasyonda 6'sı kadın, 5'i çocuk 17 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu öne sürülen Ö.P. gözaltına alındı.

"Battaniye, ilaç, su ve yiyecek" gibi insani yardımların yapıldığı 17 kaçak göçmen, işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir insan kaçakçılığı

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