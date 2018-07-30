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Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Karesi ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Küçükköy ve Köteyli mahallelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 31 göçmen yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Balıkesir Jandarma kaçak göçmen Suriye

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