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Balıkesir'de 31 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 31 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Bir grubun Küçükköy Mahallesi sahilde toplandığı yönünde bilgi alan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler şişme botla Midilli Adası'nda geçmeye hazırlığı yapan çoğunluğu Suriye uyruklu 31 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderilecek.

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Ayvalık Balıkesir

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