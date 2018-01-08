HABER

Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 17:28 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler...

Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son depremler)

AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi.

MADDİ HASAR YOK

Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.

1 HAFTA ÖNCE DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

31 Aralık gecesi merkez üssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)
Bakan'dan korkutan deprem açıklaması
Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Kandilli Rasathanesi AFAD Son Depremler Balıkesir'de deprem

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

O şimdi bambaşka biri oldu

O şimdi bambaşka biri oldu

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!

O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL bir kez daha uzatılıyor!

OHAL bir kez daha uzatılıyor!

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi! Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi! Köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Öğrencilerin kavgası kanlı bitti!

Öğrencilerin kavgası kanlı bitti!

Aydın Boysan'ın cenazesinde büyük ayıp!

Aydın Boysan'ın cenazesinde büyük ayıp!

Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay! Hostesler yolcuları sayınca ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay! Hostesler yolcuları sayınca ortaya çıktı

Yakalanmasalardı at dopingini botoks serumu diye satacaklardı!

Yakalanmasalardı at dopingini botoks serumu diye satacaklardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.