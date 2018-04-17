Balıkesir'de 35 kaçak yakalandı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığındaki 35 Suriye uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmalarını operasyona dönüştüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Tuzla Mahallesi'nde yabancı uyrukluları fark etti.

Ekipler, Suriye uyruklu oldukları tespit edilen 9'u kadın 14'ü çocuk 35 kişiyi yakaladı.