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Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 08:53 | Son Güncelleme 6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 07.53'te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde Hamidiye Köyü'nde kaydedildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 4.0 büyüklüğünde ye yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Deprem sabah uyanan Sındırgı ve çevresinde oturanların korkmasına neden oldu. Deprem ilk tespitlere göre hasara yol açmadı.

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)
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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı

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