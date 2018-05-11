Balıkesir'de 42 yabancı uyruklu yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 42 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "göçmen kaçakçılığı"na yönelik çalışmalar sürüyor.
İstihbarat çalışmaları sonucu Altıeylül ilçesinde 14 Afganistan, 6 Suriye ve 5 Eritre, Ayvalık ilçesinde 14 Irak ve Gömeç ilçesinde 3 Suriye uyruklu yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine sevk edildi.
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