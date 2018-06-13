Balıkesir'de 43 yabancı uyruklu yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 43 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında bir grup yabancının yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Lastik şişme botu durduran ekipler, 29'u Suriye, 10'u Irak, 2'si Afganistan ve 2'si Filistin vatandaşı 43 kişi ile bir organizatörü yakaladı.

Söz konusu 43 kişi, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderilecek.

