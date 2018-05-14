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Balıkesir'de 49 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:24 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 49 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu göçmenlerin bindiği lastik botun motoru Ayvalık açıklarında Maden Adası'nın doğusunda arızalandı.

Bottakilerin yardım istemesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik botuna alınan ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 49 Suriye uyruklu göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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