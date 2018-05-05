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Balıkesir'de 49 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 49 yabancı uyruklu yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 49 kişi yakalandı.

Devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ekibi, Yumurta Adası açıklarında lastik botla Midilli Adası'na doğru yol alan göçmenleri fark etti.

Helikopterden yapılan bilgilendirmeyle harekete geçen Dikili ve Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait botlar, çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu 49 Suriyeli göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, insani yardımların ardından Balıkesir Göç İdaresine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
49 göçmen Ayvalık Balıkesir

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