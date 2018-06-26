HABER

Balıkesir'de "5. Uluslararası Deniz ve Kum Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 02:36 | Son Güncelleme

Ayvalık'taki festivale 8 ülkeden 12 halk dansları ekipleri katılıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Deniz ve Kum Festivali" 8 ülkeden 12 halk dansları ekibinin gösterileriyle başladı.

Ayvalık Belediyesinin ev sahipliğinde, İnternational Folk Dance tarafından Açık Hava Tiyatrosu'nda organize edilen festivalin açılışında Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Hindistan, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'ten halk oyunu ekipleri sahne aldı.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu festivalle Ayvalık'ın denizini, eşsiz plajlarının yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerini dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin halk danslarıyla harmanlayarak farklı bir konseptte tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bacan, "Böyle organizasyonlarla Ayvalık'ın tanıtımını yapmaya çalışırken bir yandan da organizasyonumuza katılan ülkeleri Anadolu'nun renkli kültürüyle tanıştırmış oluyoruz. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.

İnternational Folk Dance Grubunun koordinatörü Salih Özsoy ise festivale katılan yabancı konuklar aracılığıyla Antalya, Bodrum, Çeşme gibi turizm merkezlerinin dışında Ayvalık'ın da uluslararası arenada tanıtımına katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Yurt dışından festivale katılımların her geçen yıl arttığını belirten Özsoy, "Organizasyonumuza katılan ülkeler de bizlere geleneklerini ve kültürlerini sunuyorlar. Bu organizasyonla bizleri tanıyorlar, kültürümüzü ve misafirperverliğimizi görebilme imkanına kavuşuyorlar." diye konuştu.

Festival 27 Haziran'a kadar devam edecek.

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Gazzeli ressamın Erdoğan sevinciGazzeli ressamın Erdoğan sevinci
İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyorİstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Uluslararası Deniz ve Kum Festivali Ayvalık Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.