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Balıkesir'de 70 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 70 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığı yapan Suriye uyruklu 70 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmalarını operasyona dönüştüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Tuzla Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişileri fark etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu oldukları tespit edilen 16'sı kadın 27'si çocuk 70 kişiyi yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir göçmen kaçak

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