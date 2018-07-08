Balıkesir'de 8 yaşındaki çocuğun havuzda boğulması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ailesiyle konakladığı otelin havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay Kaya'nın cenazesi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaya'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak, İnegöl ilçesindeki Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi. Burada, anne Semra ve baba Yaşar Kaya, taziyeleri kabul etti.

Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Bursa'dan ailesiyle tatil için Lale Adası'ndaki 5 yıldızlı turistik tesise yerleşen Berkay Kaya, dün otelin yetişkin havuzunda çırpınırken fark edilmiş, sudan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

