HABER

Balıkesir'de 8 yaşındaki çocuğun havuzda boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

Ayvalık'ta ailesiyle konakladığı otelin havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay Kaya'nın cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ailesiyle konakladığı otelin havuzunda boğulan 8 yaşındaki Berkay Kaya'nın cenazesi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaya'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak, İnegöl ilçesindeki Yeni Mahalle Camisi'ne getirildi. Burada, anne Semra ve baba Yaşar Kaya, taziyeleri kabul etti.

Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Bursa'dan ailesiyle tatil için Lale Adası'ndaki 5 yıldızlı turistik tesise yerleşen Berkay Kaya, dün otelin yetişkin havuzunda çırpınırken fark edilmiş, sudan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
Akçakoca'da sahiller dolduAkçakoca'da sahiller doldu
Yol çalışmasında tarihi eserler bulunduYol çalışmasında tarihi eserler bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 yaşındaki Berkay Kaya'nın cenazesi Ayvalık Bursa havuz otel

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.