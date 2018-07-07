Balıkesir'de 8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ailesiyle beraber tatil yapan 8 yaşındaki Berkay Kaya, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu.
Bursa'dan ailesiyle tatil için Lale adasındaki 5 yıldızlı turistik tesise yerleşen Berkay Kaya, bir süre sonra otelin yetişkin havuzunda çırpınırken fark edildi. Sudan çıkarılan Berkay'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Otel görevlilerince çağrılan ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğunun ölüm haberini alan anne Semra Kaya, sinir krizi geçirdi.
Kaya'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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