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Balıkesir'de adliye önünde kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:22 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde, silahlı saldırıdan gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken çıkan kavgada bir kişini kulağı koptu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün yaşanan silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi sırasında kavga çıktı. Kavgada bir kişinin kulağı koptu.

Alınan bilgiye göre, Edremit Sanayi Sitesi 563. Sokak'taki oto tamirhanesinde İdris E. ve Furkan E. kardeşler ile Burak A'nın pompalı tüfekle yaralamasıyla ilgili gözaltına alınan Aykut Y, Ahmet S. ve Fatih S. adliyeye sevk edildi.

Bu sırada adliye önünde toplanan tarafların yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris E. ve Furkan E'nin babası İbrahim E. (43), Mert G'nin kulağını ısırarak kopardı.

Adliyede görevli polis memurlarının müdahalesiyle kavga sona erdi ve Mert G. 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert G, buradaki müdahalenin ardından kopan kulak parçasıyla Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay'ın da tarafları sakinleştirmeye çalıştığı kavganın ardından tabanca, bıçak ve 12 adet mermi ele geçiren polis ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

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