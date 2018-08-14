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Balıkesir’de AK Parti ve STK’lar döviz bozdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de Ak Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri ve STK temsilcileri, döviz bozdurdu.

Balıkesir’de AK Parti ve STK’lar döviz bozdurdu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de Ak Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri ve STK temsilcileri, döviz bozdurdu.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan döviz bozdurma kampanyası kapsamında Balıkesir Ak Parti İl Başkanlığı'nın organizesinde Ziraat Bankası’nda döviz bozdurma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, ilçe belediye başkanları, teşkilat üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Banka önünde basın açıklaması yapan İl Başkanı Hasan Demiraslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek olmak için böyle bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.
Son günlerde ABD başta olmak üzere bir çok ülkeden Türkiye’ye karşı ekonomik baskılar yapıldığını söyleyen İl Başkanı Demiraslan, “100 sene önce nasıl Kuva-yi Milliye mücadelesinin ilk fitilini ateşleyen, ilk bu mücadeleye destek veren Balıkesirli ecdatlarımızın yaptığı gibi, biz de onların torunları olarak; vatanımıza, bayrağımıza ve geleceğimize sahip çıkmak adına buralara akın ettik. Nasıl ki 15 Temmuz’da sokaklara çıkarak tankların karşısına dikelmişse bu aziz millet, bu sefer de bankalara akın ediyor. Döviz bürolarına akın ediyor. Elindeki dövizini Türk Lirası'na çevirerek vatanına sahip çıkıyor. Bizler de bu kampanyaya, bu etkinliğe katıldık” dedi.
‘DÖVİZ İLE BİZİ TERBİYE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’
Döviz bozdurma çağrısında bulunan Ak Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda, Dumlupınar ve Sakarya’da tarih yazdığını hatırlatarak, şunları söyledi:
"15 Temmuz’da hep beraber gövdemizi ortaya koyarak, o hayasızca akını püskürtmüşüz. Arkasından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile terör devleti ile bizi çevrelemeye çalışanlara en anlamlı dersi verdik. Bu da onun uzantısı. Bir ekonomik savaş var. Döviz ve dolar ile bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Asla başaramayacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik durduğu müddetçe, bu millette onun arkasında dimdik duruyor. Biz bu badireleri de atlatabilecek güçteyiz.”
Açıklamaların ardından yaklaşık 300 kişilik grup bankaya girerek, dövizlerini bozdurdu.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir’de AK Parti ve STK’lar döviz bozdurduBalıkesir’de AK Parti ve STK’lar döviz bozdurduBalıkesir’de AK Parti ve STK’lar döviz bozdurduBalıkesir’de AK Parti ve STK’lar döviz bozdurdu

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