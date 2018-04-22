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Balıkesir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde evde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı tutuklandı - Cinayetin işlendiği evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi, cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, F.G. (22), aralarında husumet bulunan D.K'nin (53) Hamdibey Mahallesi'ndeki evine geldi.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan evli ve bir çocuk babası F.G. hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen emniyet ekiplerine suç aleti silahla teslim olan D.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Öte yandan, cinayetin işlendiği evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, evde hasara yol açan yangını kısa sürede söndürdü.

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Ayvalık Balıkesir cinayet yangın

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