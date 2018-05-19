Balıkesir'de cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tekin M. (38), Zekibey Mahallesi Değirmenler Sokak'taki evinde yalnız yaşayan annesi Aytekin M'nin (62) cesedini bulduğunu belirterek, polise haber verdi.
İstanbul'da oturduğunu ve annesinden haber alamadığı için ilçeye geldiğini söyleyen Tekin M'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.
Aytekin M'nin yaklaşık bir hafta önce telefon kablosuyla boğularak öldürüldüğünü ve cesedin çürümeye başladığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Evin kapısının zorlanmadığını, cinayetin ardından kapının dışarıdan kilitlendiğini ve Tekin M'nin 2 gün önce eve girdiğini tespit eden ekipler, cinayet zanlısı olarak Tekin M'yi gözaltına aldı. Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde suçunu itiraf etti.
Aytekin M'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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