Balıkesir'de cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan polis hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kocacami Mahallesi Kadir Efe Caddesi'nde ortak emlak işi yaptıkları öğrenilen Ahmet Ç. (56) ile polis memuru Murat Moltay (46) arasında dün alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Polis memuru Moltay'ın, aynı gün Ahmet Ç'ye ait evin önünde tabancayla üç el ateş ettiği, bugün de Ahmet Ç'nin iş yerinin önüne geldi.

Bunun üzerine iş yerinden çıkan Ahmet Ç, caddede bulunan Moltay'a tabancasıyla ateş etti. Vücuduna üç kurşun isabet eden Moltay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Moltay'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cinayet şüphelisi Ahmet Ç'nin ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

