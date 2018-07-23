Balıkesir'de cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki kahvehanede Ahmet G. (54) ile Tayfun Doğanlaroğlu (41) arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğanlaroğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Ağır yaralanan Doğanlaroğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, gözaltına alındı.
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