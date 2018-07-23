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Balıkesir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

Merkez Karesi ilçesinde alacak yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki kahvehanede Ahmet G. (54) ile Tayfun Doğanlaroğlu (41) arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğanlaroğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Doğanlaroğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, gözaltına alındı.

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Balıkesir burnunu kesti cinayet

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