Balıkesir'de cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park etme yüzünden çıkan kavgada komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, İbrahimce Mahallesi 406. Sokak'ta ikamet eden iki komşu arasında araç park etme nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K, evinden aldığı av tüfeğiyle Seyit Ali Özay'a ateş etti.
Özay, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Zanlı İbrahim K, gözaltına alındı.
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