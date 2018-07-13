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Balıkesir'de 'Çocuklarımız Güvende' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Çocuklarımız Güvende' uygulaması yapıldı.

Balıkesir'de 'Çocuklarımız Güvende' uygulaması

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Çocuklarımız Güvende' uygulaması yapıldı. Uygulamalarda polis ve jandarmalar tarafından 6 bin 413 kişi sorgulandı, aranan 22 kişi yakalandı.
Balıkesir’de çocukların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 'Çocuklarımız Güvende' uygulaması gerçekleştirildi. Dün eş zamanlı olarak Balıkesir'in çeşitli yerlerinde yapılan uygulamaya 373 jandarma ve 333 polis katıldı. Eğlence yerleri, parklar, çocuk parkları ve çevreleri ile sahil yörelerinde yapılan uygulamada 6 bin 413 kişi sorgulandı. Arana 22 kişi yakalandı.
Uygulamada jandarma tarafından 398 araç kontrol edilirken, 1 araca idari para cezası uygulandı. Jandarma tarafından 61 internet kafe, 157 park-bahçe, 302 de kahvehane kontrol edildi. Kontrollerde 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 3,4 gram bonzai ele geçirildi.
Polis tarafından yapılan uygulamada ise, 388 araç ve 137 umuma açık işyeri kontrol edildi. Kontrollerde 43 araca, 5 bin 565 lira para cezası yazılırken, 6 araç ise trafikten men edildi.

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Balıkesir'de 'Çocuklarımız Güvende' uygulaması

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