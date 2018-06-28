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Balıkesir'de derede mahsur kalan köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

Balıkesir'de derede mahsur kalan köpek kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de aşırı yağışlardan dolayı derede mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Karesi sınırları içinde yer alan Çay deresinde suların yağış etkisiyle yükselmesi sonucu bir köpeğin mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce halat yardımıyla dereye indi ve ardından köpeğin güvenliğini sağladı. Ekipler, halatlarla bağladıkları köpeği itfaiye aracının yardımıyla kurtardı.

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Balıkesir köpek kurtarma yağış

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