Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan T.Ç (73) ve Ü.Ç'yi (71) arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kişilerden 10 bilezik, 9 bin lira, 100 avro, 20 dolar, bir künye ve bir altın zinciri aldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden T.Ç. ve Ü.Ç, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede, söz konusu kişileri dolandıran şüphelilerin O.Ç. ve M.E. olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

