Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de, suç işlemek amacıyla örgüt kurup dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 12 kişi yakalandı.

Jandarma, çok sayıda esnaf ve tüccarı bir miktar peşinat verip, geri kalan parayı ödemeyerek dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin merkez Karesi ile Edremit ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, H.K, E.V, S.S, M.S, C.S, Ş.B, E.F, V.S, Ç.S, D.S, E.E. ve M.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, iki av tüfeği, 6 fişek, 58 boş senet, 6 fatura, iki sevk irsaliyesi ile dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen bin 830 lira, birer tahsilat makbuzu, yem karma makinesi, ilaçlama makinesi, jeneratör, su tankeri, 45 hırdavat malzemesi, 116 ton arpa, iki römork, 3 kalorifer kazanı, 90 litre zeytinyağı ve 82 yonca balyası ele geçirildi. Söz konusu eşya ve aletler, sahiplerine teslim edildi.

Operasyonda ayrıca, 18 uyuşturucu hap ve 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

