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Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de suç işlemek amacıyla örgüt kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda esnaf ve tüccarı peşinat verip geri kalan borcu ödemeyerek dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Jandarma ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların merkez Karesi ve Edremit ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

H.K, E.V, S.S, M.S, C.S, Ş.B, E.F, V.S, Ç.S, D.S, E.E. ve M.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 av tüfeği, 6 fişek, 58 boş senet, 6 fatura, 2 sevk irsaliyesiyle dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen bin 830 lira, tahsilat makbuzu, yem karma makinesi, ilaçlama makinesi, jeneratör, su tankeri, 45 hırdavat malzemesi, 116 ton arpa, 2 römork, 3 kalorifer kazanı, 90 litre zeytinyağı ve 82 yonca balyası ele geçirildi.

El konulan eşya ve aletler sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, aramalarda 18 uyuşturucu hap ve 10 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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