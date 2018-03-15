HABER

Balıkesir'de dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi, çiçek açan meyve ağaçlarına zarar verdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından başlayan ve 15 dakika süren dolu çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar, hazırlıksız yakalandıkları yağıştan korunmak için kapalı alan aradı.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, bölgede dünden bu yana etkili olan sağanağın çiftçiyi sevindirdiğini ancak ardından başlayan dolunun ise endişelendirdiğini söyledi.

Dolu küçük boyutta yağdığında tarım alanlarına pek zarar vermediğini aktaran Diker, "Ancak şiddetli geçiş noktalarında etkisi mutlaka olmuştur. Yalancı baharla çiçek açan meyve ağaçları leblebi büyüklüğündeki doludan zarar gördü." diye konuştu.

Dolunun verdiği zararı henüz tespit edemediklerini aktaran Diker," "Çiftçilerimiz gün içerisinde zarara ilişkin detaylı bilgiler aktaracaktır. Ondan sonra dolunun net etkisi ortaya çıkacaktır." dedi.

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!
İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir dolu Edremit tarım

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asılsız kavga ihbarıyla polisi yurda çağırıp, harekata destek verdiler

Asılsız kavga ihbarıyla polisi yurda çağırıp, harekata destek verdiler

İstiklal Marşı’nı en güzel okuyan öğrencilere bilgisayar ödülü

İstiklal Marşı’nı en güzel okuyan öğrencilere bilgisayar ödülü

Süper Loto sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

Başkan Bedirhanoğlu, Şırnak’ta yapılan konutları inceledi

Başkan Bedirhanoğlu, Şırnak’ta yapılan konutları inceledi

Temizlik işçilerine olası iş kazalarını önlemek için iş sağlığı eğitimi verildi

Temizlik işçilerine olası iş kazalarını önlemek için iş sağlığı eğitimi verildi

Başkan Karaçoban pat pat kullandı sorunları dinledi

Başkan Karaçoban pat pat kullandı sorunları dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.