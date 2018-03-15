Balıkesir'de dolu yağışı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından başlayan ve 15 dakika süren dolu çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar, hazırlıksız yakalandıkları yağıştan korunmak için kapalı alan aradı.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, bölgede dünden bu yana etkili olan sağanağın çiftçiyi sevindirdiğini ancak ardından başlayan dolunun ise endişelendirdiğini söyledi.

Dolu küçük boyutta yağdığında tarım alanlarına pek zarar vermediğini aktaran Diker, "Ancak şiddetli geçiş noktalarında etkisi mutlaka olmuştur. Yalancı baharla çiçek açan meyve ağaçları leblebi büyüklüğündeki doludan zarar gördü." diye konuştu.

Dolunun verdiği zararı henüz tespit edemediklerini aktaran Diker," "Çiftçilerimiz gün içerisinde zarara ilişkin detaylı bilgiler aktaracaktır. Ondan sonra dolunun net etkisi ortaya çıkacaktır." dedi.