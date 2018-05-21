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Balıkesir'de emekli polis memuru evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'de emekli polis memuru evinde ölü bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde emekli polis memuru evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi 19. Sokak'ta yaşayan emekli polis memuru Hülya Çakmak'tan (51) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İzmir'e gittiği öğrenilen Çakmak'ın eşine bilgi verip evin penceresinden içeri giren ekipler, Hülya Çakmak'ı hareketsiz yatarken buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Çakmak'ın cesedi incelemenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Ayvalık emekli polis evinde ölü bulundu

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