Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Edincik Mahallesi'nin Edincikaltı mevkisindeki sahilde ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin İsmail Çelik'e (72) ait olduğunu belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Çelik'in, Narlık mevkisindeki zeytinliğini kontrole gittiği sırada aşırı yağış nedeniyle sele kapılarak boğulduğu tahmin ediliyor.
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