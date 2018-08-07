Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında Balıkesir, Ankara ve Kütahya cumhuriyet başsavcılıklarınca yakalama kararı çıkarılan R.Ö, T.G. ve K.Z'yi yakaladı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ö'nün de Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.E'nin Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.
Şüpheliye ait adrese operasyon düzenleyene ekipler F.E'yi gözaltına aldı.
Zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı
İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum