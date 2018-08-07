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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

Örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 4 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında Balıkesir, Ankara ve Kütahya cumhuriyet başsavcılıklarınca yakalama kararı çıkarılan R.Ö, T.G. ve K.Z'yi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ö'nün de Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.E'nin Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Şüpheliye ait adrese operasyon düzenleyene ekipler F.E'yi gözaltına aldı.

Zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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