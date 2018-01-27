Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir emekli astsubay gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan emekli astsubay A.Ü. Burhaniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli A.Ü'nün işlemlerinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

(AA)