Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir emekli astsubay gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan emekli astsubay A.Ü. Burhaniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli A.Ü'nün işlemlerinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.
(AA)
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