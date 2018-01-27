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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:00 | Son Güncelleme 31 dakika önce

- Burhaniye ilçesinde bir emekli astsubay gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir emekli astsubay gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan emekli astsubay A.Ü. Burhaniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli A.Ü'nün işlemlerinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

(AA)

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