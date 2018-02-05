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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Balıkesir'de haklarında arama kararı bulunan "İlçe Eğitim Danışmanları" İzmir'de yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar bulunan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ilçede, "İlçe Eğitim Danışmanı" olarak görev yaptıkları tespit edilen B.K. ile Z.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin İzmir'de olduğunu tespit eden emniyet ekipleri gerekli izinlerin alınmasının ardından, ikametlerine düzenlenen operasyonlarla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Balıkesir FETÖ gözaltı

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