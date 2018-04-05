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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

Edirne ve Balıkesir'de 2 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Edremit ilçesinde oturan A.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ikamet adresinde gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından Erzincan Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

Balıkesir'in Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise hakkında yakalama kararı bulunan ve aynı zamanda örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen A.B. de Edirne'de gözaltına alındı.

Zanlı, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

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Balıkesir FETÖ operasyon

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