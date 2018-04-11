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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Sözleşmeli subay gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında sözleşmeli subay gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sözleşmeli subay E.F.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edremit'te belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Çanakkale FETÖ sözleşmeli subay

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