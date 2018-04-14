Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, il merkezi ve ilçelerde 11 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Eş zamanlı operasyonda, 7'si askeri personel 11 zanlı gözaltına alındı.
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