Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda muvazzaf üsteğmen gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf üsteğmen H.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı.
Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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