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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 23:03 | Son Güncelleme

Muvazzaf üsteğmen gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda muvazzaf üsteğmen gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf üsteğmen H.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Balıkesir FETÖ/PDY operasyon

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