Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 jandarma astsubay gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen jandarma astsubay E.B. ve İ.K. ikamet adreslerinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!
59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi
Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
AA, ABD'de böyle görüntüledi!
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum