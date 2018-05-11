Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli astsubaylar İ.K, S.A. ve S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, İ.K. ve S.A'yı gözaltına aldı.

İl dışında olduğu belirlenen S.K'nin arandığı öğrenildi.

