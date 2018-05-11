Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli astsubaylar İ.K, S.A. ve S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, İ.K. ve S.A'yı gözaltına aldı.
İl dışında olduğu belirlenen S.K'nin arandığı öğrenildi.
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
Bulunduğunda açlıktan ölmek üzereydi! Son haline sahibi bile şaşırdı
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum