Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan astsubay tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığındaki görevinden uzaklaştırılan astsubay H.M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli H.M.A, İlçe Emniyet Müdürlüğü Tem Büro Amirliği ekiplerince adresinde gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı
Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü
'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin
Bilim insanları bu kareyi açıklayamıyor! Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Okuyucu Yorumları 0 yorum