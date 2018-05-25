Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli A.E'yi, Manyas ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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