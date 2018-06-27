Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir yarbay gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Erdek Mayın Filosu Komutanlığında görevli Yarbay Y.T, ikametinde yakalandı.
Yarbay Y.T, Ankara Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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